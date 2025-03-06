Самые высокие зарплаты в Хабаровском крае предлагают добывающие компании

А самыми высокооплачиваемыми вакансиями в марте стали: директор по строительству (от 500 тысяч рублей на руки), сервисный инженер (вахта) — 500 тысяч рублей на руки, главный механик (вахта) — 420 тысяч рублей до вычета налогов, руководитель горнодобывающей промышленности (вахта) — от 400 тысяч рублей на руки, врач гинеколог-репродуктолог — до 400 тысяч рублей до вычета налогов, главный геолог (релокация в Магаданскую область) — от 350 до 400 тысяч рублей на руки, заместитель начальника управления по эксплуатации — от 350 тысяч рублей на руки, начальник участка (россыпное золото, релокация в Кемеровскую область) — от 300 тысяч рублей на руки, стоматолог хирург-имплантолог — от 300 до 700 тысяч рублей на руки и финансовый директор — от 250 до 350 тысяч рублей на руки.