Самые высокие зарплаты в Хабаровском крае предлагают добывающие компании

Аналитики портала hh.ru провели исследование зарплатных предложений в Хабаровском крае за период с января по март 2025 года. Согласно данным, наиболее высокие зарплаты предлагают компании из отрасли «Добыча сырья», где медиана предложений составляет 167,4 тысячи рублей. На втором месте — металлургия и металлообработка с медианой в 155,9 тысячи рублей. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе находится на уровне 75,2 тысячи рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В список отраслей с высокими зарплатами также вошли:
— Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование — 134,1 тысячи рублей;
— Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие — 123,7 тысячи рублей;
— Энергетика — 112,7 тысячи рублей;
— Автомобильный бизнес и химическое производство, удобрения — по 100 тысяч рублей;
— Лесная промышленность, деревообработка — 90,4 тысячи рублей.
А самыми высокооплачиваемыми вакансиями в марте стали: директор по строительству (от 500 тысяч рублей на руки), сервисный инженер (вахта) — 500 тысяч рублей на руки, главный механик (вахта) — 420 тысяч рублей до вычета налогов, руководитель горнодобывающей промышленности (вахта) — от 400 тысяч рублей на руки, врач гинеколог-репродуктолог — до 400 тысяч рублей до вычета налогов, главный геолог (релокация в Магаданскую область) — от 350 до 400 тысяч рублей на руки, заместитель начальника управления по эксплуатации — от 350 тысяч рублей на руки, начальник участка (россыпное золото, релокация в Кемеровскую область) — от 300 тысяч рублей на руки, стоматолог хирург-имплантолог — от 300 до 700 тысяч рублей на руки и финансовый директор — от 250 до 350 тысяч рублей на руки.