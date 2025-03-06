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Незаконную стройку в Хабаровске остановили судебные приставы

После вмешательства сотрудников органов принудительного исполнения остановлено незаконное строительство здания в г. Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО

На исполнение в отдел судебных приставов по Железнодорожному району г. Хабаровска поступил исполнительный лист об обязании общества с ограниченной ответственностью прекратить строительные работы.

Дело в том, что юридическое лицо возводило здание нелегально. На это нарушение отреагировал Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, и суд признал объект самовольной постройкой.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом организацию.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, должнику вручили требование о немедленном исполнении обязательств и разъяснили, какие последствия наступят в случае уклонения.

Сотрудники органов принудительного исполнения выехали по адресу нахождения объекта и проконтролировали, что все строительные работы на указанном участке прекращены, судебное решение исполнено.