Незаконную стройку в Хабаровске остановили судебные приставы

На исполнение в отдел судебных приставов по Железнодорожному району г. Хабаровска поступил исполнительный лист об обязании общества с ограниченной ответственностью прекратить строительные работы.
Дело в том, что юридическое лицо возводило здание нелегально. На это нарушение отреагировал Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, и суд признал объект самовольной постройкой.
Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом организацию.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, должнику вручили требование о немедленном исполнении обязательств и разъяснили, какие последствия наступят в случае уклонения.
Сотрудники органов принудительного исполнения выехали по адресу нахождения объекта и проконтролировали, что все строительные работы на указанном участке прекращены, судебное решение исполнено.