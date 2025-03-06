Терминал для экспорта газов в АТР оказался под угрозой банкротства

Очередной громко звучавший проект по созданию на Дальнем Востоке терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) в АТР оказался под угрозой. Вслед за ликвидацией компании «Восток ЛПГ», планировавшей построить терминал в районе бухты Перевозной в Приморском крае, дошло до возможного банкротства «Компании Ремсталь», оператора проекта в порту Советская Гавань Хабаровского края, сообщает ИА PrimaMedia.
Иркутская компания «ВостСибТрансПроект» (ВСТП) подала в Арбитражный суд Хабаровского края заявление о признании банкротом ООО «Компания Ремсталь». Заявление поступило 4 марта, к производству на данный момент не принято. Исковые требования составляют 28,5 млн рублей.
Ранее стороны уже судились из-за этого долга. Как сообщает «Интерфакс» (18+), сибиряки просили взыскать с «Компании Ремсталь» 25,9 млн рублей основного долга и 2,6 млн рублей неустойки по договору от 2020 года. В рамках этого контракта ВСТП готовил проектную и рабочую документацию по объекту «Развитие железнодорожной инфраструктуры общего пользования станции Советская Гавань-Город, необходимое для обработки вагонопотока ООО “Компания Ремсталь”». Стоимость работ составляла 40 млн рублей, часть из которых ответчик не оплатил. Четвертый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции об удовлетворении требований 4 февраля.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Компания Ремсталь» зарегистрировано в 2007 году в городе Советская Гавань, ее единственным владельцем и генеральным директором является Рифкат Бадрутдинов. Владелец — несколько компаний в Хабаровском крае.
По большому счёту, долг в 28,5 млн рублей не столь уже и критичен для крупного инвестора, и «Компания Ремсталь» явно в состоянии урегулировать этот вопрос. Пикантность ситуации в том, что новостей о ходе реализации проекта в последнее время не появляется. И будут ли он завершен — вопрос.
Терминал планировалось разместить на побережье Татарского пролива в бухте Эгге Японского моря, где есть действующий причал с глубиной от 10,5 до 12,5 м. Объект рассчитан на приёмку пропана, бутана и смеси пропан-бутана технического, доставленных по железной дороге, и последующую их перевалку на суда-газовозы для доставки в страны АТР.
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Первоначально «Компания Ремсталь» планировала ввести терминал в работу во второй половине 2023 года. Затем появилась информация, что стройка может начаться в третьем квартале 2024 года и завершится до конца 2025 года. В декабре 2019 года компания стала резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ), что облегчило экономику проекта.
Работы предполагалось разбить на два этапа: сначала на базе действующей портовой инфраструктуры создать терминал на 1 млн тонн, затем создать дополнительный терминал на мысе Марии ещё на 9 млн тонн. Ключевыми поставщиками компания называла ООО «Газпромэкспорт» и ООО «Иркутская нефтяная компания». Партнерами проекта выступали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group).
Исполнительный директор «Компании Ремсталь» Максим Михайлов оценивал стоимость проекта в 29,4 млрд рублей. На каком этапе сейчас находится проект — непонятно.