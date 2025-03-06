Терминал для экспорта газов в АТР оказался под угрозой банкротства

По большому счёту, долг в 28,5 млн рублей не столь уже и критичен для крупного инвестора, и «Компания Ремсталь» явно в состоянии урегулировать этот вопрос. Пикантность ситуации в том, что новостей о ходе реализации проекта в последнее время не появляется. И будут ли он завершен — вопрос.