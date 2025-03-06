Казахстан готовится к запуску производства экологически чистого авиационного топлива

Казахстан демонстрирует готовность к строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива и активно работает над созданием условий для развития чистой энергетики. Мы убеждены, что энергетический переход невозможен без активного участия всех заинтересованных сторон. Казахстан готов к сотрудничеству на всех уровнях.