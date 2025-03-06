Казахстан готовится к запуску производства экологически чистого авиационного топлива

Казахстанская сторона подчеркнула приверженность развитию возобновляемых источников энергии и реализации экологически устойчивых проектов, что создает благоприятные условия для инвесторов.
«КазМунайГаз» рассматривает возможность запуска производства SAF. Упомянуты рекомендации ICF о строительстве завода по переработке биоэтанола в SAF и планы по расширению производства биоэтанола на заводе Bio Operations.
Казахстан демонстрирует готовность к строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива и активно работает над созданием условий для развития чистой энергетики. Мы убеждены, что энергетический переход невозможен без активного участия всех заинтересованных сторон. Казахстан готов к сотрудничеству на всех уровнях.
Встреча подчеркивает важность международного сотрудничества в области устойчивого развития и стремление Казахстана занять лидирующие позиции в регионе в области «зеленой» энергетики.