Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан готовится к запуску производства экологически чистого авиационного топлива

В столице РК состоялась встреча министра энергетики Республики Казахстан Алмасадама Саткалиева с директором Европейского и Североатлантического бюро ICAO Николя Ралло. Стороны обсудили вопросы «зеленой» трансформации в Казахстане, уделив особое внимание развитию производства устойчивого авиационного топлива (SAF), передает ИА El.kz со ссылкой на Минэнерго.

Источник: Министерство энергетики РК

Казахстанская сторона подчеркнула приверженность развитию возобновляемых источников энергии и реализации экологически устойчивых проектов, что создает благоприятные условия для инвесторов.

«КазМунайГаз» рассматривает возможность запуска производства SAF. Упомянуты рекомендации ICF о строительстве завода по переработке биоэтанола в SAF и планы по расширению производства биоэтанола на заводе Bio Operations.

Казахстан демонстрирует готовность к строительству завода по производству устойчивого авиационного топлива и активно работает над созданием условий для развития чистой энергетики. Мы убеждены, что энергетический переход невозможен без активного участия всех заинтересованных сторон. Казахстан готов к сотрудничеству на всех уровнях.

заявил министр

Встреча подчеркивает важность международного сотрудничества в области устойчивого развития и стремление Казахстана занять лидирующие позиции в регионе в области «зеленой» энергетики.