Экономист Балынин назвал три полезные финансовые привычки для россиян

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru перечислил три важные привычки, которых должны придерживаться финансово грамотные россияне.
Во-первых, необходимо постоянно вести финансовое планирование на стратегический период (более 15 лет), долгосрочный (от 3 до 5 лет) и на краткосрочный (от одного дня до года), отметил экономист.
«Соответственно, финансовые цели более короткого периода финансового планирования должны быть подчинены финансовым целям более длительного периода финансового планирования», — сказал Балынин.
Во-вторых, эксперт посоветовал не брать кредиты в банках, так как сейчас там высокие проценты (от 30 до 40% годовых), и тем более в микрофинансовых организациях, где проценты достигают 292% годовых.
«При этом всегда следует откладывать от своей заработной платы часть средств в стратегическую кубышку (для финансового обеспечения своей старости) и часть средств на непредвиденные текущие расходы», — добавил Балынин.
В-третьих, необходимо тщательно изучать все финансовые предложения и помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
«Финансово грамотный гражданин не называет по телефону свои персональные данные и любые коды из смс-сообщений. Более того, финансово грамотный гражданин не устанавливает на телефон никакое программное обеспечение на основании поступившего телефонного звонка или сообщения в мессенджере. В 2024 году практически 10 млрд рублей у россиян было украдено таким способом», — резюмировал экономист.
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