Роботизация в Новосибирской области ускоряется из-за нехватки кадров

По словам директора филиала CRP-Сибирь Евгении Ямщиковой, роботы все чаще используются в производственных процессах, включая перемещение грузов и упаковку. При этом отечественный рынок все больше зависит от китайского оборудования, которое дешевле европейского. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.