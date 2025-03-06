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Роботизация в Новосибирской области ускоряется из-за нехватки кадров

В столице Сибири дефицит кадров ускорил роботизацию предприятий.

Источник: BFM-Новосибирск

В столице Сибири дефицит кадров ускорил роботизацию предприятий.

На конференции «Промышленная робототехника» в рамках выставки «МашЭкспо Сибирь 2025» эксперты отметили рост внедрения робототехники, особенно среди малых предприятий. Основной фактор — дефицит кадров, особенно в сфере сварки и металлообработки.

По словам директора филиала CRP-Сибирь Евгении Ямщиковой, роботы все чаще используются в производственных процессах, включая перемещение грузов и упаковку. При этом отечественный рынок все больше зависит от китайского оборудования, которое дешевле европейского. Об этом сообщил портал BFM-Новосибирск.

Руководитель компании «Интевесп» Артем Бабич также подчеркнул, что конкуренция в сфере промышленного оборудования усиливается, а ключевые критерии выбора для покупателей — это цена и доступность техники в России.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников оценил реставрацию Краснозерской ЦРБ.