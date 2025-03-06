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«Горводоканал» объявил тендер на строительство коллектора на Родниках за 407 млн

МУП «Горводоканал» Новосибирска ищет подрядчика для реализации проекта по строительству Северного коллектора.

Источник: Reuters

Заявка на проведение электронных торгов была размещена на сайте госзакупок 5 марта.

Согласно условиям тендера, победитель должен начать работы на следующий день после подписания контракта и завершить их до 15 июля 2026 года. В смете предусмотрены такие работы, как снос зелени, демонтаж гаражей, земляные работы и восстановление дорожной одежды.

Прием заявок от подрядчиков продлится до 21 марта 2025 года, а начальная цена контракта составляет 407 796 226 рублей. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств заказчика.