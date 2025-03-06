Омский «Химснаб» вложит более 120 млн рублей в переработку пластика

«Новое производство будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также снижению процента отходов за счет переработки мусора», — говорится в сообщении. Согласно представленному властям проекту, предприятие будет перерабатывать пластиковые отходы в гранулы, которые можно использовать вторично. Из гранул планируется выпускать разные виды пленок, включая стрейч-пленку, пакеты из полиэтилена высокого давления, продукцию из пластика низкого давления, а также полимерпесчаную плитку. Инвесторы также намерены организовать переработку бутылки из полиэтилентерефталата.