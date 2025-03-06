На месте старого стадиона в Челябинске появятся спорткомплекс, гостиница и кафе

Согласно опубликованным мэрией документам, вместо стадиона появятся два спорткомплекса — двухэтажный и трехэтажный. Каждый будет включать в себя кафе, магазин и автостоянку. Рядом расположится гостиница. Здание будет разноуровневым — от двух до семи этажей. Поблизости собираются возвести двухэтажное кафе.