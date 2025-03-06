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На месте старого стадиона в Челябинске появятся спорткомплекс, гостиница и кафе

В Курчатовском районе хотят застроить территорию заброшенного стадиона.

Источник: Комсомольская правда

В Курчатовском районе Челябинска собираются застроить территорию бывшего стадиона. Речь об участке между Свердловским проспектом, Комсомольским проспектом и улицей Каслинской. Мэрия выпустила распоряжение о подготовке документации по планировке.

Инициатором застройки выступают предприниматель Рузанна Григорян.

Согласно опубликованным мэрией документам, вместо стадиона появятся два спорткомплекса — двухэтажный и трехэтажный. Каждый будет включать в себя кафе, магазин и автостоянку. Рядом расположится гостиница. Здание будет разноуровневым — от двух до семи этажей. Поблизости собираются возвести двухэтажное кафе.