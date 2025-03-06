Мэрия Омска определила подрядчиков для покоса травы и уборки мусора

В Омске определили компании, которые займутся уборкой мусора и покосом травы вдоль дорог. На эти работы мэрия первоначально выделила более 43 млн рублей, однако после проведения аукционов итоговая сумма снизилась до 14 млн.
Согласно данным портала Госзакупок, самые значительные изменения в цене произошли в Центральном округе: работы обойдутся в 3,1 млн рублей вместо запланированных 18,6 млн. В Кировском округе стоимость уменьшилась с 13,9 до 3,1 млн. В остальных округах снижение оказалось менее значительным: в Ленинском и Октябрьском округах суммы остались практически без изменений (2,3 млн и 2,4 млн соответственно), а в Советском округе работы будут стоить 3,1 млн вместо 6,3 млн.
В обязанности подрядчиков входит покос травы на обочинах, откосах, разделительных и придорожных полосах. Оставшаяся после покоса трава должна быть высотой от 3 до 5 сантиметров. Кроме того, исполнители обязаны убирать скошенную растительность и мусор в тот же день.