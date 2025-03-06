Мэрия Омска определила подрядчиков для покоса травы и уборки мусора

Согласно данным портала Госзакупок, самые значительные изменения в цене произошли в Центральном округе: работы обойдутся в 3,1 млн рублей вместо запланированных 18,6 млн. В Кировском округе стоимость уменьшилась с 13,9 до 3,1 млн. В остальных округах снижение оказалось менее значительным: в Ленинском и Октябрьском округах суммы остались практически без изменений (2,3 млн и 2,4 млн соответственно), а в Советском округе работы будут стоить 3,1 млн вместо 6,3 млн.