На тройные списания денег за билеты в маршрутках пожаловались екатеринбуржцы

Представитель компании «И-Сеть» сообщил, что с валидаторами все в порядке. Проблема, по их мнению, заключается в том, что пассажиры из-за отсутствия печатного билета могут неоднократно прикладывать карту к терминалу, что приводит к повторному списанию средств.