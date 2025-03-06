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На тройные списания денег за билеты в маршрутках пожаловались екатеринбуржцы

Жители Екатеринбурга втрое переплачивают за проезд в общественном транспорте.

Жители Екатеринбурга рассказали, что с их транспортных карт списывают плату за проезд дважды или даже трижды. Пассажиры жалуются на некорректную работу валидаторов, которые начали устанавливать в автобусах с 2024 года.

«Ехала в маршрутке № 73, и валидатор дважды списал оплату, а перевозчик отказывается возвращать деньги! Транспортная компания перенаправляет меня к оператору “Екарты” “И-Сеть”, а они говорят: “Вам к перевозчику”, — рассказала пассажирка Ксения е1.ru. Девушка также отметила, что перевозчик не принимает жалобы.

Представитель компании «И-Сеть» сообщил, что с валидаторами все в порядке. Проблема, по их мнению, заключается в том, что пассажиры из-за отсутствия печатного билета могут неоднократно прикладывать карту к терминалу, что приводит к повторному списанию средств.