В Самаре обучили дополнительную группу машинистов электропоезда

После того, как они пройдут курс, им выдадут свидетельство и направление на стажировку. Пока же молодые специалисты работают на линии под присмотром опытных наставников. Кстати, впервые среди обучающихся есть девушка — 21-летняя Ирина Талапчук. Скоро она планирует стать штатным работником метро.