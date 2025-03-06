В Самаре обучили дополнительную группу машинистов электропоезда

В учебном центре самарского метрополитена обучили дополнительную группу машинистов. Молодые специалисты проходят подготовку бесплатно, а во время учебы получают стипендию, рассказали в мэрии города.
— Сейчас обучение проходят восемь человек, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
После того, как они пройдут курс, им выдадут свидетельство и направление на стажировку. Пока же молодые специалисты работают на линии под присмотром опытных наставников. Кстати, впервые среди обучающихся есть девушка — 21-летняя Ирина Талапчук. Скоро она планирует стать штатным работником метро.
Сейчас в самарском метрополитене работают около тысячи человек. На предприятии хотят увеличить число сотрудников, в том числе машинистов, так что рекрутинговые программы продолжат работу.