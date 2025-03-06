В Приморье будет построена углеобогатительная фабрика

«Предприятие разместится на территории угольного разреза “Западный”, что даст возможность оптимизировать затраты на транспортировку. В рамках процесса обогащения будет осуществляться сортировка необработанного угля, отделение пустой породы и снижение содержания золы и серы. В результате будет получен уголь марки “Д”, который может использоваться в качестве топлива для энергетических и коммунально-бытовых нужд. Произведённый уголь сможет удовлетворить потребности Артёмовской ТЭЦ и других потребителей, включая заказчиков из Китая», — поделилась генеральный директор компании «Углеобогатительная Фабрика Разреза “Западный”» Евгения Шароглазова.