В Приморье будет построена углеобогатительная фабрика

Компания «Углеобогатительная Фабрика Разреза “Западный”» планирует построить обогатительный комплекс на территории Ильичёвского каменноугольного месторождения в Октябрьском районе Приморского края.
Благодаря внедрению современных технологий качество угля будут лучше, что приведёт к повышению его теплотворной способности, снижению количества примесей и уменьшению выбросов при сжигании. Это сделает сырьё более эффективным и безопасным для использования в энергетической отрасли и других сферах.
Производственная мощность составит 924 тысячи тонн в год. Инвестиции составят в рамках соглашения — 43,8 миллиона рублей, будет организованно 169 рабочих мест.
«Предприятие разместится на территории угольного разреза “Западный”, что даст возможность оптимизировать затраты на транспортировку. В рамках процесса обогащения будет осуществляться сортировка необработанного угля, отделение пустой породы и снижение содержания золы и серы. В результате будет получен уголь марки “Д”, который может использоваться в качестве топлива для энергетических и коммунально-бытовых нужд. Произведённый уголь сможет удовлетворить потребности Артёмовской ТЭЦ и других потребителей, включая заказчиков из Китая», — поделилась генеральный директор компании «Углеобогатительная Фабрика Разреза “Западный”» Евгения Шароглазова.
В ходе реализации инвестиционного проекта планируется закупить оборудование для обогащения угля с использованием цифровых технологий. Также будут приобретены карьерный самосвал, специальные автомобили, поливальная машина, бульдозер и экскаватор.
«Добыча полезных ископаемых, особенно угля, играет ключевую роль в экономике, гарантируя энергетическую стабильность государств», — отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.