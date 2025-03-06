Артёмовская ТЭЦ в Приморье запускает масштабный ремонт оборудования

Министр энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш отметила, что аналогичные работы ведутся на других крупных объектах региона, таких как Владивостокская ТЭЦ-2 и Приморская ГРЭС. Это позволит не только повысить качество энергоснабжения, но и подключить новые жилые дома и производства.