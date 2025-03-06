Артёмовская ТЭЦ в Приморье запускает масштабный ремонт оборудования

На Артёмовской ТЭЦ в Приморье стартует масштабная ремонтная программа, направленная на обеспечение бесперебойного энергоснабжения. Как сообщила пресс-служба правительства региона, работы затронут всё оборудование станции, включая здания и сооружения. Особое внимание уделят котлоагрегатам № 8, 11 и 12.
На котле № 8 планируется замена короба чистого газа и ремонт золоуловителей, а на котле № 12 — замена элементов пароперегревателей и диагностика оборудования. Котёл № 11 также ждёт средний ремонт, включающий замену пароперепускных труб и диагностику барабана.
Директор Артёмовской ТЭЦ Андрей Бесчастнов подчеркнул, что проведение ремонтов в срок и в полном объёме критически важно для надёжности энергосистемы в условиях зимних пиковых нагрузок.
Министр энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш отметила, что аналогичные работы ведутся на других крупных объектах региона, таких как Владивостокская ТЭЦ-2 и Приморская ГРЭС. Это позволит не только повысить качество энергоснабжения, но и подключить новые жилые дома и производства.