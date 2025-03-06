Курсы валют на 6 марта, цены на нефть и металлы

Падение цен на нефть усилилось после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего увеличение ее запасов в стране. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 21:10 аст 5 марта составляла 68,76 долларов за баррель, что на 3,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,84%, до 65,64 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей, до 433,775 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение запасов на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics, пишет Интерфакс-Казахстан.