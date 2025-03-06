Курсы валют на 6 марта, цены на нефть и металлы

Нефть
Падение цен на нефть усилилось после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего увеличение ее запасов в стране. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 21:10 аст 5 марта составляла 68,76 долларов за баррель, что на 3,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 3,84%, до 65,64 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей, до 433,775 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение запасов на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота умеренно растет после публикации неоднозначной статистики по занятости и деловой активности в США, пишет 1prime.ru. На 20:26 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 8,89 доллара или на 0,31%, до 2 929,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,01%, до 33,02 доллара за унцию. По данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло всего на 77 тыс., аналитики ждали увеличения на 140 тыс.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:19 аст bitcoin торговался по 87 919,98 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 6,48%, а ее капитализация составила 1,7 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 180,02 доллара, повысившись в цене на 5,85%. Капитализация этой криптовалюты составила 262,7 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,8 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 марта. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 марта, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 марта.
1 австралийский доллар 312,08 тенге.
1 азербайджанский манат 293,04 тенге.
10 армянский драм 12,7 тенге.
1 белорусский рубль 152,08 тенге.
1 бразильский реал 84,4 тенге.
10 венгерских форинтов 13,33 тенге.
1 гонконгский доллар 63,91 тенге.
1 грузинский лари 180,49 тенге.
1 датская крона 71,24 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,27 тенге.
1 доллар США 496,71 тенге.
1 евро 531,33 тенге.
1 индийская рупия 5,71 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 345,3 тенге.
1 китайский юань 68,39 тенге.
1 кувейтский динар 1610,66 тенге.
1 кыргызский сом 5,68 тенге.
1 малазийский ринггит 112,2 тенге.
1 мексиканский песо 24,21 тенге.
1 молдавский лей 26,92 тенге.
1 норвежская крона 45 тенге.
1 польский злотый 127,83 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,43 тенге.
1 российский рубль 5,55 тенге.
1 СДР 654,34 тенге.
1 сингапурский доллар 371,71 тенге.
1 таджикский сомони 45,78 тенге.
1 тайский бат 14,76 тенге.
1 турецкая лира 13,66 тенге.
100 узбекских сумов 3,85 тенге.
1 украинская гривна 12,01 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 637,23 тенге.
1 чешская крона 21,21 тенге.
1 шведская крона 48,22 тенге.
1 швейцарский франк 560,18 тенге.
1 южноафриканский ранд 27 тенге.
100 южнокорейских вон 34,25 тенге.
1 японская иена 3,33 тенге.