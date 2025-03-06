Коррупционеры «скинулись» на строительство системы водоснабжения в Кызылординской области

Деньги на эти цели взяли из Спецгосфонда, в котором аккумулируются возвращенные в страну незаконные активы коррупционеров.
С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тысяч человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация данного проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге.
В селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения находится строительство ветки подключения к магистрали Косман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода.
Стоимость проекта — порядка 2,4 миллиарда тенге (4,9 миллионов долларов), из которых 1,8 миллиарда (3,7 миллионов долларов) уже освоено. Оставшиеся 524 миллиона тенге (1,05 миллиона долларов) выделены из Специального государственного фонда.
Реализация данных проектов позволит повысить уровень жизни сельских жителей, обеспечив прямым доступом к качественной воде и создавая новые экономические возможности, заявили в правительстве.