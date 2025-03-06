Коррупционеры «скинулись» на строительство системы водоснабжения в Кызылординской области

С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тысяч человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация данного проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге.