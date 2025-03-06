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Во Владивостоке найдена квартира за 200 млн рублей: что в ней

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта, ФедералПресс. Средняя стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке достигла 180 000 рублей, что делает город седьмым в рейтинге самых дорогих для покупки недвижимости. При этом на рынке есть как элитные пентхаусы за сотни миллионов, так и бюджетные квартиры за 1,3 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Владивосток продолжает удерживать статус одного из самых дорогих городов России для покупки жилья. По итогам февраля 2025 года средняя стоимость квадратного метра в городе составила 180 000 рублей. Это выводит Владивосток на седьмое место в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью, пишет Deita.

Элитный сегмент.

Самый дорогой объект — пентхаус в ЖК «Маринист» площадью 275,2 кв. м. за 200 млн рублей. В стоимость включены вид на город, дизайнерский ремонт, два парковочных места и кладовая.

На Эгершельде продается 4-комнатная квартира площадью 166 кв. м. за 115 млн рублей. В комплекте — камин, гардеробная, мебель и место на теплой парковке.

На 1-й Морской предлагается 4-этажная квартира площадью 516 кв. м. за 90 млн рублей. В ней есть сауна, бильярдная, кинозал и бойлерная.

Бюджетный сегмент.

Самое дешевое предложение — однокомнатная квартира площадью 11,5 кв. м. на 2-й Строительной за 1,35 млн рублей. Здание 1951 года постройки, состояние требует капитального ремонта.

На улице Военное шоссе продается 12-метровая квартира в аварийном доме за 1,4 млн рублей. Продавец предлагает использовать помещение как нежилое или инвестировать в расселение.

На Острогорной можно купить 29-метровую квартиру за 1,85 млн рублей. Однако в доме нет воды и отопления, а состояние объекта оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось о том, что рынок недвижимости на Дальнем Востоке ждут большие перемены. Рекомендуем почитать о том, что, по мнению экспертов, изменится.