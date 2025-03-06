Во Владивостоке найдена квартира за 200 млн рублей: что в ней

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта, ФедералПресс. Средняя стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке достигла 180 000 рублей, что делает город седьмым в рейтинге самых дорогих для покупки недвижимости. При этом на рынке есть как элитные пентхаусы за сотни миллионов, так и бюджетные квартиры за 1,3 млн рублей.