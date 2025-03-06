Строительство зоопарка в Уфе начнется через два года

— Хорошо помню, как гулял по этому парку еще студентом, и с тех пор там ничего не было сделано, — констатировал Радий Фаритович. — Получается, 40 лет прошло, и мы наконец туда пришли и навели определенный порядок. Основные базовые вещи мы в парке сделали, дальше он требует развития. Теперь уже Уфа пусть этим занимается.