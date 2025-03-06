Строительство зоопарка в Уфе начнется через два года

В декабре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров пообещал заняться этим вопросом лично и отметил, что власти «не ставят задачу собрать здесь животных со всего мира, а намерены создать для них максимально комфортные условия».
Согласно озвученной концепции, в будущем зверинце разместят 13 вольеров и создадут 15 тематических групп. На огороженной территории будут жить попугаи, обезьяны, лемуры, дикобраз и норки. Также здесь планируют поселить медведей, лис, волков, верблюдов, леопардов, страусов и многих других представителей фауны со всего мира — всего около сотни животных и птиц. Кроме этого, тут появится контактный зоопарк, кафе, детская и образовательная площадки, амфитеатр, где будут проводить культурно-массовые мероприятия.
Заключение экспертизы обещают подготовить до 2026 года. На его разработку выделили 24 млн рублей. Госконтракт получила ивановская компания «Генпроект». Само строительство запланировали на 2027−2029 годы. Финансировать проект будут из городской и республиканской казны.
Как отметил начальник Главархитектуры мэрии Уфы Руслан Хайруллин, при создании проекта «было важно услышать мнения и получить оценки».
— Особое внимание городские чиновники уделяли тому, чтобы эти объекты вписывались в окружающую застройку, сохраняя целостность и гармоничное восприятие городской среды, а также развивали потенциал Уфы, — добавил г-н Хайруллин.
Будущий зоопарк расположится в парке Лесоводов, который несколько месяцев назад открыли после реконструкции. На благоустройство парковой территории выделили более 386 миллионов рублей.
Здесь учли мнения горожан и проложили велопешеходные дорожки, установили входные группы, скамейки для отдыха, навесы, смонтировали энергосберегающие светильники и системы видеонаблюдения. Кроме того, в парке соорудили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, футбольное поле с трибунами и сделали зону для пикников. Все лесные насаждения и особенности ландшафта при этом сохранили.
По словам главы РБ Радия Хабирова, реконструкция парка Лесоводов — это большой проект, рассчитанный на несколько лет. Кроме того, руководитель республики подчеркнул на одном из совещаний правительства, что «это очень любимый уфимцами парк, поэтому люди очень чувствительно относятся к нему».
— Хорошо помню, как гулял по этому парку еще студентом, и с тех пор там ничего не было сделано, — констатировал Радий Фаритович. — Получается, 40 лет прошло, и мы наконец туда пришли и навели определенный порядок. Основные базовые вещи мы в парке сделали, дальше он требует развития. Теперь уже Уфа пусть этим занимается.