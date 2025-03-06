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Суд в Самаре постановил забрать бомбоубежище у «Волгопромгаз»

Защитное сооружение на проспекте Карла Маркса в Самаре забрали в собственность государства.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу о бомбоубежище на 100 человек, которое находится на проспекте Карла Маркса, 163а. Оно принадлежало ООО УКХ «Волгопромгаз». Прокуратура требовала вернуть его в собственность государства.

— Площадь объекта составляет 1050,8 квадратных метров, из них 91,1 квадратных метров — это площадь защитного сооружения, — следует из картотеки арбитражных дел.

В МЧС Самарской области подтвердили, что в подвале нежилого помещения располагается защитное сооружение гражданской обороны. Суд постановил, что бомбоубежище нужно забрать из собственности компании и передать государству. Это решение можно обжаловать в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.