Суд в Самаре постановил забрать бомбоубежище у «Волгопромгаз»

В МЧС Самарской области подтвердили, что в подвале нежилого помещения располагается защитное сооружение гражданской обороны. Суд постановил, что бомбоубежище нужно забрать из собственности компании и передать государству. Это решение можно обжаловать в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.