В Самаре с начала года отремонтировали более 100 инженерных колодцев

«Только на автодорогах и тротуарах наша компания в этом году привела в порядок 86 колодцев, включая локации в историческом центре Самары. Так, на улице Пионерской в конце февраля отремонтировали сразу девять колодцев: поменяли плиты перекрытия, горловины люков, скорректировали их положение в соответствии с уровнем проезжей части. Мы работаем совместно с администрацией города и районов. Оперативно реагируем на все обращения, касающиеся аварийных ситуаций и открытых колодцев», — сказал главный инженер ООО «СКС» Игорь Давыдов.