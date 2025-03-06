В Самаре с начала года отремонтировали более 100 инженерных колодцев

В Самаре с начала года ресурсоснабжающие компании капитально отремонтировали 117 инженерных колодцев в границах дорог и более 40 инженерных колодцев расположенных на тротуарах, в том числе на пешеходной части улицы Ленинградской.
По словам заместителя главы Самары Михаила Малыхина, городские власти выявили около 400 колодцев с разными дефектами, особое внимание уделяется состоянию колодцев рядом с социальными учреждениями.
Михаил Малыхин проверил ход работ возле Самарской городской детской клинической больницы № 1 имени Ивановой и Клиники самарского государственного медицинского университета. Здесь специалисты ООО «Самарские Коммунальные Сети» вели ремонт трех колодцев, просевших из-за незаконного складирования земельного грунта.
«Только на автодорогах и тротуарах наша компания в этом году привела в порядок 86 колодцев, включая локации в историческом центре Самары. Так, на улице Пионерской в конце февраля отремонтировали сразу девять колодцев: поменяли плиты перекрытия, горловины люков, скорректировали их положение в соответствии с уровнем проезжей части. Мы работаем совместно с администрацией города и районов. Оперативно реагируем на все обращения, касающиеся аварийных ситуаций и открытых колодцев», — сказал главный инженер ООО «СКС» Игорь Давыдов.