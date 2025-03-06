Новую учетную политику разработал Минфин

Принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности являются начисление и непрерывность деятельности.
Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций по факту их совершения независимо от времени оплаты.
Принцип непрерывности деятельности означает, что государственное учреждение имеет намерение работать в обозримом будущем, не будет необходимости ликвидации или существенного сокращения масштабов деятельности.
Элементами финансовой отчетности, связанными с оценкой финансового положения, являются активы, обязательства и чистые активы/капитал.
К активам относятся ресурсы, контролируемые государственным учреждением в результате прошлых событий, от которых ожидается получение будущих экономических выгод или сервисного потенциала.
Существующая обязанность государственного учреждения, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды или сервисный потенциал, является обязательством.
Чистыми активами/капиталом является доля в активах государственного учреждения, остающаяся после вычета всех его обязательств.
Доходом является увеличение экономических выгод или сервисного потенциала в течение отчетного периода в форме притока или прироста активов, или уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению чистых активов/капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, участвующих в капитале.
Расходом является уменьшение экономических выгод или сервисного потенциала в течение отчетного периода в форме оттока или уменьшения активов, или возникновения обязательств, которые приводят к уменьшению чистых активов/капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределением лицам, участвующим в капитале.
Составление и представление финансовой отчетности государственными учреждениями осуществляется в соответствии с формами, утвержденными центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 марта.
При этом утрачивают силу прежние приказы «Об утверждении учетной политики» и поправки к ним.