«Поезд будет заезжать внутрь склада». В Смольном рассказали, что построят и сдвинут в Петербурге для проекта ВСМ

О городской части проекта ВСМ 6 марта в интервью ТАСС рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Он напомнил, что город внесет в капитал УК «ВСМ Две столицы» 30 млрд рублей за три года, первые 10 млрд — в текущем году.
На Лиговском проспекте предполагается строительство привокзальной площади с Днепропетровской улицей от нее до Транспортного переулка, а также продолжение Миргородской до Чернорецкого переулка. «Также планируется реконструкция проезда вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери и строительство Военной улицы от Товарного переулка до разворотного кольца», — добавил он.
«Фонтанка» рассказывала о проекте транспортного обеспечения будущего терминала, который включает не только названные улицы, но и тоннель под железнодорожными путями и организацию заездов для различных видов транспорта, а также строительство второго выхода станции метро «Лиговский проспект».
Сам проект терминала ВСМ у Московского вокзала был согласован в 2024 году, он включает использование объектов культурного наследия — части складов Кокоревых. «Проектировщики — молодцы, потому что они смогли интегрировать эти исторические склады, которые, к сожалению, за годы эксплуатации претерпели большие изменения. И проект возращения, скажем так, исторического наследия складов Кокоревых к их первоначальному виду получается очень красивым, — заявил Поляков в интервью. — Склады Кокоревых остаются на месте, они просто будут интегрированы внутрь платформы, то есть поезд будет заезжать прямо внутрь склада».
Рассказал он и о судьбе домов Фарфоровского поста, которые расселяют для строительства ВСМ. Как известно, часть их получила статус достопримечательного места, так что сносить корпуса нельзя, решено их передвинуть. «При этом они не пострадают и сохранятся как исторические объекты… Выкуп тех или иных объектов закладывается сразу в проекте. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — подчеркнул Поляков. Сейчас Смольный и РЖД прорабатывают вопрос расселения квартир, в которых люди живут по договорам соцнайма (кроме Фарфоровского поста, проект затрагивает два здания в районе Лиговского, которые пойдут под снос).
Вице-губернатор остановился на подготовке инфраструктуры железной дороги в Петербурге для строительства ВСМ. «Фонтанка» писала, что соответствующий подряд получил холдинг Нацпроектстрой, Кирилл Поляков выделил два участка строительства: от Московского вокзала до Обухово (где процесс уже идет и где появится транспортно-пересадочный узел «Южный») и от Обухово до границ города.
Кроме того, обслуживание пригородных поездов Московского и Волховстроевского направлений перенесут с Московского вокзала на новую пассажирскую станцию Волковская. «Фонтанка» писала, что историко-культурная экспертиза уже выдала положительное заключение. По словам Полякова, для обеспечения доступности этой станции тоже запланирован ряд работ: «Реконструкция Прогонной улицы; строительство Камчатской улицы от продолжения улицы Тосина до магистральной улицы вдоль железнодорожной линии Московского направления; строительство Магистральной улицы вдоль ШМСД от продолжения Камчатской улицы до продолжения Софийской улицы. На втором этапе планируется строительство продолжения Софийской улицы от улицы Салова до Волковского проспекта».
Как добавил чиновник, уже есть проект на капремонт Нефтяного путепровода, он начнется в 2025 году.
Само строительство участка ВСМ в границах Петербурга должно начаться после получения положительного заключения экспертизы на проект в 2025 году.