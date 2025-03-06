«Поезд будет заезжать внутрь склада». В Смольном рассказали, что построят и сдвинут в Петербурге для проекта ВСМ

Рассказал он и о судьбе домов Фарфоровского поста, которые расселяют для строительства ВСМ. Как известно, часть их получила статус достопримечательного места, так что сносить корпуса нельзя, решено их передвинуть. «При этом они не пострадают и сохранятся как исторические объекты… Выкуп тех или иных объектов закладывается сразу в проекте. Мы в любом случае интересы собственников и интересы жителей всегда учитываем», — подчеркнул Поляков. Сейчас Смольный и РЖД прорабатывают вопрос расселения квартир, в которых люди живут по договорам соцнайма (кроме Фарфоровского поста, проект затрагивает два здания в районе Лиговского, которые пойдут под снос).