В Приморье сократился ввоз техники из КНР

Сложившейся ситуации предшествовали важные для рынка события, повлиявшие на продавцов и покупателей. В первую очередь это повышение ключевой ставки ЦБ, вслед за которым выросли и утильсбор, и процент по автокредитам. Многие потребители решили подождать, пока цены хотя бы немного не придут в норму, а конечная стоимость ввоза перестанет быть неожиданностью.
Ключевую роль сыграл и переизбыток новых китайских автомобилей в России. На складах продавцов сейчас стоят машины, ввезенные в 2024-м или даже в 2023-м. Еще в конце прошлого года стала появляться информация о том, что некоторые дилерские центры по причине высокой конкуренции брендов из Поднебесной при снижающемся уровне продаж свою работу приостанавливают.
Эта тенденция не обошла стороной и Приморье. Значительная часть импортных машин попадает в регион через Владивостокский автомобильный терминал, расположенный на территории Владивостокского морского торгового порта. За 2024 год компания приняла почти 80 тысяч автомобилей, чуть больше 30 процентов из них приходится на китайский автопром. Сокращение ввоза техники из КНР мы стали отмечать с ноября 2024 года, но она продолжает поступать в достаточном количестве, поэтому работа на терминале не останавливается.
Наблюдается переизбыток новых китайских автомобилей в России.
С партнерами из Китая мы начали сотрудничать в 2021 году, когда к Haval, Chery, Geely и другим брендам покупатели еще относились настороженно. Сейчас продолжаем работать как с брокерами, помогающими частным лицам в покупке авто, так и напрямую с заводами-изготовителями в КНР.
Даже в январе, несмотря на сократившиеся поставки, 90 процентов всех ввезенных в РФ новых машин, по данным «Автостат», составили китайские марки, которые уверенно заняли нишу не только среднего ценового сегмента, но и премиум-класса.
Тем не менее мы продолжаем получать и привычные для приморцев авто из Японии и Кореи. В основном это малолитражки с пробегом, импорт которых не запрещен. С 2022 года их количество в общем объеме снизилось, но покупатели продолжают ввозить доступные модели Nissan, Honda, Kia и других марок.
Мощности нашего терминала позволяют одновременно обрабатывать до трех судов, каждое из которых вмещает до 1000 автомобилей. Оптимизация процессов по движению и расчету грузов, автоматизация работы с таможенными органами дают возможность сократить время нахождения прибывающей техники на наших складах до пяти-шести суток.
Владивостокский автомобильный терминал входит в Транспортную группу FESCO, поэтому наши клиенты могут получить комплекс логистических услуг в одном месте: фотофиксацию и проверку соответствия заявленной комплектации, размещение авто на площадках временного хранения, а также дальнейшую перевозку автомобилей в другие регионы России или страны СНГ как с помощью автовозов (приоритетные направления — Москва, Новосибирск, Екатеринбург), так и по железной дороге в вагонах-сетках.
К середине года эксперты прогнозируют понижение цен на автомобили. Но какими бы ни были перспективы, мы готовы оказывать все необходимые клиенту услуги быстро и качественно.