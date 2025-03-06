В Приморье сократился ввоз техники из КНР

Эта тенденция не обошла стороной и Приморье. Значительная часть импортных машин попадает в регион через Владивостокский автомобильный терминал, расположенный на территории Владивостокского морского торгового порта. За 2024 год компания приняла почти 80 тысяч автомобилей, чуть больше 30 процентов из них приходится на китайский автопром. Сокращение ввоза техники из КНР мы стали отмечать с ноября 2024 года, но она продолжает поступать в достаточном количестве, поэтому работа на терминале не останавливается.