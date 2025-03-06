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Мясокомбинат в Пермском крае оштрафовали за опасную продукцию

Внеплановая проверка показала множественные нарушения на производстве.

Источник: Комсомольская правда

В начале этого года сотрудники Россельхознадзора провели внеплановую проверку ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”», которое занимается переработкой и производством мясной продукции.

Во время проверки было выявлено, что в производственном помещении находятся пластиковые контейнеры с мясной продукцией (колбасами, сосисками), которые не закрыты крышками и имеют отверстия, а также размещены в зоне с биоотходами. Кроме того, обнаружено мясо, которое не было герметично закрыто, на него капает конденсат с кондиционера.

Однако это не все. 19 декабря 2024 года была зафиксирована транзакция, в которой указано, что для производства сосисок «Аппетитные» использовались филе курицы, боковой шпик и меланж, хотя на самом деле эти ингредиенты не применялись.

Также были зафиксированы другие нарушения: 6 февраля 2025 года оформлены документы на вареную колбасу «Докторская», которая, согласно документации, была изготовлена из цыпленка-бройлера, хотя в составе колбасы этого мяса не было.

За перечисленные нарушения ООО «Мясокомбинат “Кунгурский”» было оштрафовано. Однако об объеме штрафа не сказано.