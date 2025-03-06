Мясокомбинат в Пермском крае оштрафовали за опасную продукцию

Во время проверки было выявлено, что в производственном помещении находятся пластиковые контейнеры с мясной продукцией (колбасами, сосисками), которые не закрыты крышками и имеют отверстия, а также размещены в зоне с биоотходами. Кроме того, обнаружено мясо, которое не было герметично закрыто, на него капает конденсат с кондиционера.