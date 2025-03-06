Министр природы сказал, где в Беларуси будут искать редкоземельные металлы

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, рассказал о том, как будет решаться задача поиска редкоземельных элементов, сообщили в Минприроды.
Министр заявил, что был проведен «мозговой штурм» по выработке конкретных предложений в части определения конкретных перспективных для выявления редкоземельных элементов и металлов площадей (объектов).
«Определенные перспективы выявления указанных элементов и металлов мы связываем с породами кристаллического фундамента в границах Житковичского района Гомельской области, а также Щучинского и Гродненского районов Гродненской области», — уточнил Масляк.
Специалисты сейчас изучают геологический материал, чтобы определить состав и объем необходимых работ. Затем будут подготовлены мероприятия в проект формируемой Минприроды госпрограммы «Недра» на 2026−2030 годы.
Проект новой госпрограммы, а также направления работ по геологическому изучению недр планируется рассмотреть по итогам первого квартала 2025 года.