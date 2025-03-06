Застройщик сдал в эксплуатацию недостроенный ЖК во Владивостоке: жильцы требуют решить проблему

Как пишут жильцы в социальных сетях, дом был сдан компанией ОАО «Строитель» ещё в 2018 году. Однако к марту 2025 года 17-й этаж жилого комплекса остаётся недостроенным: нет окон и дверей, что приводит к серьезным последствиям. Так как этаж промерзает, не соблюдается тепловой контур всего дома, состояние стен ухудшилось (отслаивается покрытие), в местах общего пользования полопались батареи.
Дому уже требуется ремонт, но жильцы осознают: пока не приведут в порядок недостроенный этаж, процессы разрушения продолжатся, и ремонта хватит ненадолго.
Также жильцы заявляют, что в нераспроданных квартирах дома живут сами строители — иностранные граждане, которые нарушают режим тишины и покоя соседей. (К проблеме мигрантов, занявших нераспроданные помещения, пытались привлечь внимание ещё в 2022 году).
Ещё одна проблема дома — отсутствие детской площадки. Так как благоустроить зону отдыха должен был застройщик, включить двор в программу «1000 дворов» жильцам не позволили. Причём застройщик якобы отчитался о выполнении работ по благоустройству детской площадки, как заявили жильцам в городской администрации, через которую граждане пытались решить вопрос с придомовой территорией.
«Возникает закономерный вопрос: когда контролирующие органы обратят внимание на систематическое невыполнение обязательств ОАО “Строитель” и защитят интересы граждан?» — пишут в обращении жильцы дома № 14 по улице Зейской.
Ранее сообщалось, что администрация Владивостока остановила строительство ЖК в районе дома № 53 по улице Луговой. Оказалось, что участок был передан в аренду застройщику незаконно — на территории имеется нежилой объект, находящийся в собственности третьих лиц, что делает невозможным передачу участка другому хозяину. Но разрешение на строительство ещё не аннулировано, прокуратура добивается отмены документа.