Застройщик сдал в эксплуатацию недостроенный ЖК во Владивостоке: жильцы требуют решить проблему

Как пишут жильцы в социальных сетях, дом был сдан компанией ОАО «Строитель» ещё в 2018 году. Однако к марту 2025 года 17-й этаж жилого комплекса остаётся недостроенным: нет окон и дверей, что приводит к серьезным последствиям. Так как этаж промерзает, не соблюдается тепловой контур всего дома, состояние стен ухудшилось (отслаивается покрытие), в местах общего пользования полопались батареи.