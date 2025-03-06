Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

На встрече было отмечено, что объем и структура торговли не соответствуют потенциалу наших стран и что существуют все необходимые условия для того чтобы в полной мере использовать возможности соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Грузией и довести объем торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.