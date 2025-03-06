Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Объем торговли между Узбекистаном и Грузией в ближайшие годы достигнет $1 млрд, увеличившись почти втрое. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана.

В Ташкенте правительственные делегации двух стран во главе с премьер-министрами Узбекистана и Грузии Абдуллой Ариповым и Ираклием Кобахидзе обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

На встрече было отмечено, что объем и структура торговли не соответствуют потенциалу наших стран и что существуют все необходимые условия для того чтобы в полной мере использовать возможности соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Грузией и довести объем торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

говорится в сообщении

Отмечалось, что такого результата можно добиться за счет увеличения торговли текстильными изделиями, электротехническим оборудованием, продуктами питания, цветными и черными металлами, фруктами и овощами, химической продукцией, стройматериалами.

По мнению сторон, важным фактором взаимоотношений может стать межрегиональное взаимодействие. В частности, налаживание прямого сотрудничества между Самаркандом и Батуми, Бухарой и Мцхетой внесет существенный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений.

Возможности расширения практического сотрудничества с Грузией отмечались также в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Стороны с удовлетворением констатрировали активизацию контактов на уровне парламентов и правительств.

В ходе беседы были высоко оценены плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшей в эти дни в Ташкенте. Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, обеспечению сбалансированности экспорта и импорта, продвижению проектов промышленной кооперации, эффективному использованию транспортно-транзитного потенциала, а также активному вовлечению в экономическое сотрудничество регионов двух стран.

говорится в сообщении

Отдельное внимание уделили расширению партнерства и обменов в области цифровизации и развития туристической инфраструктуры.

Стороны условились о дальнейшем тесном взаимодействии на уровне правительств Узбекистана и Грузии для практической реализации достигнутых договоренностей.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находился в Узбекистане с официальным визитом.

Для справки: в 2024 году товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос на 50%, увеличились количество совместных предприятий и объемы грузооборота. Осуществляются прямые рейсы между столицами. В Узбекистане действует цифровой банк, созданный с участием грузинских инвесторов. В прошлом году в Тбилиси успешно прошли Дни узбекской культуры и кино.