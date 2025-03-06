Узбекистан и Грузия намерены увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд

В Ташкенте правительственные делегации двух стран во главе с премьер-министрами Узбекистана и Грузии Абдуллой Ариповым и Ираклием Кобахидзе обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.
На встрече было отмечено, что объем и структура торговли не соответствуют потенциалу наших стран и что существуют все необходимые условия для того чтобы в полной мере использовать возможности соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Грузией и довести объем торговли до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.
Отмечалось, что такого результата можно добиться за счет увеличения торговли текстильными изделиями, электротехническим оборудованием, продуктами питания, цветными и черными металлами, фруктами и овощами, химической продукцией, стройматериалами.
По мнению сторон, важным фактором взаимоотношений может стать межрегиональное взаимодействие. В частности, налаживание прямого сотрудничества между Самаркандом и Батуми, Бухарой и Мцхетой внесет существенный вклад в развитие двусторонних торгово-экономических отношений.
Возможности расширения практического сотрудничества с Грузией отмечались также в ходе встречи президента Узбекистана с делегацией во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Стороны с удовлетворением констатрировали активизацию контактов на уровне парламентов и правительств.
В ходе беседы были высоко оценены плодотворные итоги очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшей в эти дни в Ташкенте. Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, обеспечению сбалансированности экспорта и импорта, продвижению проектов промышленной кооперации, эффективному использованию транспортно-транзитного потенциала, а также активному вовлечению в экономическое сотрудничество регионов двух стран.
Отдельное внимание уделили расширению партнерства и обменов в области цифровизации и развития туристической инфраструктуры.
Стороны условились о дальнейшем тесном взаимодействии на уровне правительств Узбекистана и Грузии для практической реализации достигнутых договоренностей.
Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находился в Узбекистане с официальным визитом.
Для справки: в 2024 году товарооборот между Узбекистаном и Грузией вырос на 50%, увеличились количество совместных предприятий и объемы грузооборота. Осуществляются прямые рейсы между столицами. В Узбекистане действует цифровой банк, созданный с участием грузинских инвесторов. В прошлом году в Тбилиси успешно прошли Дни узбекской культуры и кино.