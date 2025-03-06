Более 66 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации

«Более чем за семь лет реализации программы реновации в столице в новые квартиры переехали свыше 66 тысяч семей. Около 11,8 тысячи из них проживают в Юго-Восточном административном округе, более 11,2 тысячи — в Восточном, а еще около восьми тысяч — в Западном. При этом около 75 процентов от всех переселившихся по программе реновации семей — более 49 тысяч — воспользовались помощью города при переезде», — рассказал Владимир Ефимов.