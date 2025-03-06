Более 66 тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации

С начала реализации программы реновации более 66 тысяч семей переехали в современное комфортное жилье. Около 75 процентов из них воспользовались сервисом «Помощь в переезде». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Первые москвичи подписали договоры на квартиры по программе реновации семь лет назад, в 2018 году. Это были жители района Северное Измайлово.
«Более чем за семь лет реализации программы реновации в столице в новые квартиры переехали свыше 66 тысяч семей. Около 11,8 тысячи из них проживают в Юго-Восточном административном округе, более 11,2 тысячи — в Восточном, а еще около восьми тысяч — в Западном. При этом около 75 процентов от всех переселившихся по программе реновации семей — более 49 тысяч — воспользовались помощью города при переезде», — рассказал Владимир Ефимов.
С помощью сервиса на портале mos.ru город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и грузовой автомобиль для переезда в новую квартиру. Для этого нужно подать заявку, выбрав в суперсервисе «Переезд по программе реновации» услугу «Помощь в переезде», или обратиться в центры информирования по переселению.
«Сервисом “Помощь в переезде” на юго-востоке столицы воспользовались около 9,2 тысячи семей. В Восточном административном округе к услуге обратились свыше 8,3 тысячи, а в Северном заявки на бесплатную помощь от города оставили более 6,7 тысячи семей», — добавил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к переселению поможет общая инструкция, которая есть в суперсервисе «Переезд по программе реновации». С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, в суперсервисе появится возможность ознакомиться с инструкцией, подходящей для конкретной жизненной ситуации.
Ранее Мэр Москвы рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. За последние годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.