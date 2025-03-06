«Дома на воде» стали все больше строить из российских материалов и компонентов

«Для нас важна концепция путешествия. Именно поэтому строим суда с максимальными габаритами 13 на 6 метров, более крупные сильно теряют в управляемости. Многие хаусботы на российском рынке могут ходить только в идеальную погоду, без волн и ветра, а их швартовка — это почти войсковая операция. Есть хаусботы, которые заправляют раз в несколько лет, и это не потому, что баки большие или двигатель экономичный, а потому что они тяжелы в управлении», — добавил он.