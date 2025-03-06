Башкирия определит, куда направит списанный долг по бюджетным кредитам

Как пояснили в Минфине РФ, это коснется 79 субъектов РФ, объём списания составляет более 1 трлн рублей. Сроки погашения задолженности за 2024−2029 годы переносятся на 2030 — 2039 и её списание по мере вкладывания средств в проекты.