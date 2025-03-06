Башкирия определит, куда направит списанный долг по бюджетным кредитам

Ранее сообщалось, что регионы могут списать ⅔ займов, если направят высвобождающиеся средства на реализацию инфраструктурных проектов.
Как пояснили в Минфине РФ, это коснется 79 субъектов РФ, объём списания составляет более 1 трлн рублей. Сроки погашения задолженности за 2024−2029 годы переносятся на 2030 — 2039 и её списание по мере вкладывания средств в проекты.
Согласно анализу поступивших на данный момент предложений, половина средств будет направлена в сферу ЖКХ, 18% (200 млрд руб.) — на переселение из аварийного фонда и обновление общественного транспорта, 13% (140 млрд руб.) — на реализацию новых инвестпроектов; 5% (55 млрд руб.) — на развитие опорных населенных пунктов.
Объём госдолга регионов сегодня составляет более 3 трлн руб. После списания этот размер уменьшится на треть.