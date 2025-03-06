МАРТ назвал подробности новой системы регулирования цен в Беларуси

О работе над совершенствованием системы регулирования цен в Беларуси рассказал первый замглавы МАРТ Иван Вежновец, пишет БелТА.
Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) напомнил о задаче сдержать инфляцию в заданных пределах.
Он отметил, что «мы на протяжении всего ценового регулирования находимся в заданных параметрах по инфляции».
«Так, в 2024-м уровень инфляции по году составил 5,2% при целевой задаче 6%. Таким образом подтверждается, что ценовое регулирование достигло тех результатов, которые ставились», — подчеркнул Вежновец.
Он отметил, что были критические замечания по поводу правительственного постановления № 713, и специалисты их учитывали.
«Любой потребитель может выйти в торговой объект и убедиться, что ценовое регулирование не привело ни к каким дисбалансам — в достаточном количестве присутствует товар на полках по приемлемым ценам», — сказал Иван Вежновец.
Подчеркивается, что процесс совершенствования системы ценового регулирования продолжается. МАРТ прорабатывает различные варианты трансформации системы.
Иван Вежновец сказал, что предполагается «дополнительно вернуться к вопросу поиска баланса интересов между производителями и торговлей».
«Будем перераспределять баланс между торговлей и производителем, не затрагивая покупателя. Он в первую очередь основной, для которого все регулирование делалось и существует», — заявил заместитель министра.
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