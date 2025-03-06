Белорусская семья тратит в среднем 2319,8 рубля в месяц

В Национальном статистическом комитете Беларуси рассказали об уровне жизни домашних хозяйств в 2024 году.
Для этого было проведено выборочное обследование домашних хозяйств. Таким образом подсчитали, что располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2415,2 белорусских рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2537,7 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 2018,5 рубля в месяц.
«Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2319,8 рубля в месяц, из которых 1632 рубля (70,4%) приходится на потребительские расходы», — сообщил Белстат.
Обследование показало, что в структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 37,4%, на покупку непродовольственных товаров — 36,0%, на оплату услуг — 24,1%.
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