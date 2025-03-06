Казахстан и Беларусь укрепляют экономические связи

«Подписанный Меморандум открывает перед нами широкие перспективы сотрудничества. Это не просто формальный шаг — это реальная возможность для наших бирж обмениваться лучшими практиками, развивать торговлю и содействовать росту экономики наших стран. Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к созданию более прозрачной и динамичной торговой среды» Президент АО «Товарная биржа “Каспий” Мурат Кадисов.