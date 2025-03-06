Казахстан и Беларусь укрепляют экономические связи

Церемония подписания меморандума состоялась 5 марта 2025 г. в Астане при участии представителей обеих бирж и официальных лиц.
Подписание Меморандума стало значимым событием, направленным на углубление взаимодействия двух ведущих бирж региона.
Документ предполагает реализацию совместных проектов, модернизацию торговых механизмов и внедрение инновационных решений, которые позволят повысить операционную эффективность и усилить интеграцию участников товарных рынков.
«Подписанный Меморандум открывает перед нами широкие перспективы сотрудничества. Это не просто формальный шаг — это реальная возможность для наших бирж обмениваться лучшими практиками, развивать торговлю и содействовать росту экономики наших стран. Мы уверены, что наши совместные усилия приведут к созданию более прозрачной и динамичной торговой среды» Президент АО «Товарная биржа “Каспий” Мурат Кадисов.
Председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Осмоловский также выразил уверенность в перспективности совместных инициатив: «Этот Меморандум — результат нашей общей стратегии по развитию международного биржевого рынка. Он заложит основу для долгосрочного сотрудничества и создаст благоприятные условия для участников торгов, позволяя им более эффективно выходить на глобальный рынок».
Стороны также подчеркнули, что подписанный документ станет основой для создания новых эффективных торговых механизмов, что окажет положительное влияние на торговые отношения между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.