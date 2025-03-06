Средняя зарплата жителей Екатеринбурга поднимется до 160 тысяч рублей

Через 15 лет средняя заработная плата жителей Екатеринбурга может достигнуть 160 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития города до 2040 года.
В документе указано три варианты развития Екатеринбурга, включая консервативный, умеренно-рискованный и прорывной.
Согласно первому варианту развития, к 2030 году средний заработок горожан будет составлять 91 тысячу рублей, к 2040 году — превысит 112 тысяч рублей.
По второму варианту к 2030 году средняя зарплата жителей Екатеринбурга достигнет 100 тысяч рублей, к 2040 году — 134 тысячи рублей.
Согласно данным третьего варианты, к 2030 году заработок горожан достигнет 106 тысяч рублей, а через 15 лет — 161 тысячу рублей.
Документ выставили на общественные обсуждения на официальном городском портале.