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Средняя зарплата жителей Екатеринбурга поднимется до 160 тысяч рублей

Такой показатель прогнозируют к 2040 году.

Источник: Комсомольская правда

Через 15 лет средняя заработная плата жителей Екатеринбурга может достигнуть 160 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития города до 2040 года.

В документе указано три варианты развития Екатеринбурга, включая консервативный, умеренно-рискованный и прорывной.

Согласно первому варианту развития, к 2030 году средний заработок горожан будет составлять 91 тысячу рублей, к 2040 году — превысит 112 тысяч рублей.

По второму варианту к 2030 году средняя зарплата жителей Екатеринбурга достигнет 100 тысяч рублей, к 2040 году — 134 тысячи рублей.

Согласно данным третьего варианты, к 2030 году заработок горожан достигнет 106 тысяч рублей, а через 15 лет — 161 тысячу рублей.

Документ выставили на общественные обсуждения на официальном городском портале.