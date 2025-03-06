Частники опровергли планы строительства завода на берегу реки под Волгоградом

По информации жителей Михайловки, 11 марта на публичных слушаниях будет подниматься вопрос о внесении изменений в правила землепользования с целью изменения назначения земельного участка в селе Староселье с зоны сельскохозяйственных земель для возведения комплекса дорожного сервиса, включающего пункты общественного питания, розничной торговли и пункта зарядки электромобилей. Однако, как следует из ответа администрации Михайловки встревоженным жителям, назначение соседнего участка может быть изменено для размещения предприятий 1−2 класса вредности. С соответствующим заявлением, по данным чиновников, в мэрию уже обратилось ООО «Альбит».