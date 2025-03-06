Волгоградскую УК «Уником» лишат лицензий за миллионные долги

Между тем, по данным системы СПАРК, управляющей компании присвоены сразу три фактора риска. Так, у нее отсутствует собственный капитал, сведения ЕГРЮЛ признаны недостоверными, также УК не находится по юридическому адресу. Оказалось, что компания имеет 46 (1) текущих исполнительных производств на сумму 2,8 миллиона рублей и 61 (!) на 3,2 миллиона- законченных. УК накопила долги не только перед поставщиком коммунальных ресурсов, но и по налогам.