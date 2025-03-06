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В Кургане отремонтируют школы в микрорайонах Глинки и Увал

Также там планируют построить детские площадки.

Ремонт школ запланирован в двух микрорайонах Кургана в ближайшие годы. Об этом сообщил врио главы города Антон Науменко.

Изменения в программу по модернизации внесены по поручению главы региона Вадима Шумкова.

Ремонт школы в Увале запланирован на 2026 год. В учреждении отремонтируют фасады, внутренние помещения, заменят системы отопления и электроснабжения, приведут в порядок водоснабжение и канализацию. Купят новую мебель, оборудование, учебные и наглядные пособия. Кроме того, в Увале появится площадка с детским игровым комплексом по улице Интернатовской в районе 42 дома.

Также разработана проектно-сметная документация на ремонт школы в Глинках, сейчас она направлена по экспертизу, после чего запланируют работы по её капитальному ремонту.

В текущем году в Глинках обустроят детскую площадку — проведут дорожные работы, уложат плитку, посеют газон, сделают освещение и установят парковые скамейки.