В Кургане отремонтируют школы в микрорайонах Глинки и Увал

Ремонт школы в Увале запланирован на 2026 год. В учреждении отремонтируют фасады, внутренние помещения, заменят системы отопления и электроснабжения, приведут в порядок водоснабжение и канализацию. Купят новую мебель, оборудование, учебные и наглядные пособия. Кроме того, в Увале появится площадка с детским игровым комплексом по улице Интернатовской в районе 42 дома.