На Дону вступили ограничения на ночную торговлю в наливайках

Закон был принят Законодательным Собранием еще в октябре. Согласно сообщению, это было сделано «в связи с многочисленными обращениями граждан», которые якобы жаловались на нарушения общественного порядка в ночное время. Также закон направлен на ограничение незаконной деятельности торговых объектов, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции.