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В центре Красноярска выставили на продажу старинный дом за 24 миллиона рублей

На красноярской улице Марковского продают исторический особняк.

Источник: 2GIS

В центре Красноярска на Марковского, 29, выставили на продажу старинный особняк за 24 миллиона рублей. Известно, что площадь деревянного памятника архитектуры около 400 квадратных метров, а высота потолков варьируется от трех метров 35 сантиметров до четырех метров 20 сантиметров. Об этом сообщает «Проспект Мира».

В объявлении уточняется, что двухэтажный дом ветеринарных врачей П. А. Абакумова и В. И. Пальмина, построенный до 2010 года, перейдет в руки нового владельца вместе с арендаторами. То есть предполагается, что их договоры не будут расторгнуты после смены собственника здания, а продолжат действовать. Напомним, сейчас в доме работают четыре организации: детский центр, школа иностранных языков, туристическое и юридическое агентства.