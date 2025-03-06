Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

Высокотехнологичные производства — один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности. В 2024-м выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в 2,1 раза. Это результат в том числе активной поддержки города и привлечения инвестиций в развитие предприятий.