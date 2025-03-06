Мэр Москвы сообщил о росте высокотехнологичных производств в столице

В Москве в два раза увеличился оборот высокотехнологичных производств в 2024 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Основной вклад внесли производства по выпуску компьютеров и периферийного оборудования, контрольно-измерительных, навигационных приборов и аппаратов, часов, элементов электронной аппаратуры и печатных схем, коммуникационного оборудования», — отметил мэр Москвы.
Драйверами развития отрасли также стали малые предприятия. Их оборот увеличился в 2,6 раза, а доля в секторе выросла до 34,7 процента.
Высокотехнологичные производства — один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности. В 2024-м выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос более чем в 2,1 раза. Это результат в том числе активной поддержки города и привлечения инвестиций в развитие предприятий.
Только в прошлом году в особой экономической зоне «Технополис Москва» открылось 30 новых высокотехнологичных предприятий.