В Омской области обнаружили ещё один очаг бешенства

В Омской области зафиксирован новый случай бешенства — заболевшая корова обнаружена в деревне Подольск Горьковского района, пишет издание «Омскрегион».
Диагноз подтверждён лабораторными исследованиями от 4 марта 2025 года. С начала года это уже пятый случай заболевания животных в регионе:
2 коровы в Горьковском районе;
3 собаки в Калачинском и Тевризском районах.
Для сравнения, в 2024 году было выявлено 19 случаев бешенства в 18 очагах, а в 2023 году — 30 случаев заболевания.
Бешенство представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Ветеринарные службы региона проводят постоянный мониторинг ситуации и принимают необходимые меры для предотвращения распространения опасной инфекции.