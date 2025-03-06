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В Омской области обнаружили ещё один очаг бешенства

Диагноз подтверждён в лаборатории.

Источник: Министерство сельского хозяйства Омской области

В Омской области зафиксирован новый случай бешенства — заболевшая корова обнаружена в деревне Подольск Горьковского района, пишет издание «Омскрегион».

Диагноз подтверждён лабораторными исследованиями от 4 марта 2025 года. С начала года это уже пятый случай заболевания животных в регионе:

2 коровы в Горьковском районе;

3 собаки в Калачинском и Тевризском районах.

Для сравнения, в 2024 году было выявлено 19 случаев бешенства в 18 очагах, а в 2023 году — 30 случаев заболевания.

Бешенство представляет серьезную угрозу как для животных, так и для людей. Ветеринарные службы региона проводят постоянный мониторинг ситуации и принимают необходимые меры для предотвращения распространения опасной инфекции.