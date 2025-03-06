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Названы сферы в Красноярском крае с самыми большими зарплатами

Аналитики изучили рынок труда и составили список отраслей с самыми высокими зарплатами.

Источник: ТАСС

Исследование опубликовали эксперты hh.ru.

Больше всего платят компании, которые добывают полезные ископаемые. Средняя зарплата в этой отрасли — 161 тысяча рублей.

На втором месте — заводы, где делают машины и оборудование. Там работники получают около 150 тысяч рублей. Это намного выше, чем обычная зарплата в крае, которая составляет 76,3 тысячи рублей.

Третье место занимают строительные компании. Они предлагают своим сотрудникам в среднем 132,1 тысячи рублей.

В список высокооплачиваемых отраслей также входит управление разными видами бизнеса, где платят около 130 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают и химические заводы региона.

Транспортные и логистические компании тоже хорошо платят своим работникам — в среднем 124,7 тысячи рублей.

Замыкают список высокооплачиваемых отраслей металлургические предприятия, где средняя зарплата составляет 110,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае увеличился спрос на профессии в промышленности.