Названы сферы в Красноярском крае с самыми большими зарплатами

Исследование опубликовали эксперты hh.ru.
Больше всего платят компании, которые добывают полезные ископаемые. Средняя зарплата в этой отрасли — 161 тысяча рублей.
На втором месте — заводы, где делают машины и оборудование. Там работники получают около 150 тысяч рублей. Это намного выше, чем обычная зарплата в крае, которая составляет 76,3 тысячи рублей.
Третье место занимают строительные компании. Они предлагают своим сотрудникам в среднем 132,1 тысячи рублей.
В список высокооплачиваемых отраслей также входит управление разными видами бизнеса, где платят около 130 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают и химические заводы региона.
Транспортные и логистические компании тоже хорошо платят своим работникам — в среднем 124,7 тысячи рублей.
Замыкают список высокооплачиваемых отраслей металлургические предприятия, где средняя зарплата составляет 110,3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае увеличился спрос на профессии в промышленности.