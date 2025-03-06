Рост зарплаты нижегородцев составил 22,6% в 2024 году

В прошлом году жители Нижегородской области стали зарабатывать на 22,6% больше. Размер их вознаграждения за труд превысил 67 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Согласно данным ведомства, в декабре 2024 года средняя зарплата нижегородцев выросла более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достигла 97,8 тысячи рублей.
В списке отраслей, где работодатели платят сотрудникам больше, чем в других сферах, оказался финансовый сектор (116,7 тысячи рублей), научная деятельность (104,5 тысячи рублей), ИТ-сфера (102,1 тысячи рублей), обрабатывающая промышленность (80,3 тысячи рублей), энергетика (74,7 тысячи рублей).
По итогам прошлого года доход вырос во всех ключевых отраслях нижегородской экономики.
Ранее мы писали, что зарплаты курьеров выросли в Нижегородской области на 400% за пять лет.