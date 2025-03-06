Тенге дорожает: есть опора на внутренние факторы

Сессия среды для доллара завершилась на уровне 496,66 тенге.
Похоже на то, что корреляция тенге с российским рублем все же стала не такой плотной, какой была последние три месяца. Рубль корректируется после ралли и на фоне отсутствия фактов «потепления» в геополитике. Тенге с подобной основой может учесть внутренние сигналы: бюджетные трансферты Нацбанка, например.
Сырьевой рынок выглядит очень слабо. Баррель Brent упал к $69,79. Биржи беспокоит спрос на фоне торговых войн.
Отношение к риску улучшается.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг выглядят так: доллар США проведет сессию в диапазоне 495−505 тенге, евро — 525−535 тенге, рубль — 5,50−5,60 тенге, китайский юань — 68−69 тенге.