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Тенге дорожает: есть опора на внутренние факторы

Тенге ограниченно подорожал в паре с долларом США на бирже KASE. Укрепление казахстанской нацвалюты продолжается, но теперь это происходит спокойно, аккуратно и по-рыночному, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Сессия среды для доллара завершилась на уровне 496,66 тенге.

Похоже на то, что корреляция тенге с российским рублем все же стала не такой плотной, какой была последние три месяца. Рубль корректируется после ралли и на фоне отсутствия фактов «потепления» в геополитике. Тенге с подобной основой может учесть внутренние сигналы: бюджетные трансферты Нацбанка, например.

Сырьевой рынок выглядит очень слабо. Баррель Brent упал к $69,79. Биржи беспокоит спрос на фоне торговых войн.

Отношение к риску улучшается.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг выглядят так: доллар США проведет сессию в диапазоне 495−505 тенге, евро — 525−535 тенге, рубль — 5,50−5,60 тенге, китайский юань — 68−69 тенге.