Тенге дорожает: есть опора на внутренние факторы

Похоже на то, что корреляция тенге с российским рублем все же стала не такой плотной, какой была последние три месяца. Рубль корректируется после ралли и на фоне отсутствия фактов «потепления» в геополитике. Тенге с подобной основой может учесть внутренние сигналы: бюджетные трансферты Нацбанка, например.