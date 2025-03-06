В Перми на 45 суток опечатали магазин федеральной торговой сети «Магнит»

В Пермском крае надзорные органы ведут работу над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Роспотребнадзор инициировал проверки не только точек общепита, но и крупных торговых сетей. В Перми судебные приставы возбудили исполнительное производство и опечатали магазин сети «Магнит».
Магазин «Магнит» закрыли на ул. 40-летия Победы, 10Б в микрорайоне Новые Ляды. Его деятельностью управляет АО «Тендер».
В ходе проверки Роспотребнадзор установил использование в стационарном здании автономного водоснабжения и водоотведения при наличии централизованных систем. Вода не прошла подтверждение на соответствие предъявляемым требованиям.
Суд признал АО «Тандер» виновным в совершении административного правонарушения. Оно создает угрозу жизни и здоровья для покупателей и работников магазина. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы опечатали торговое оборудование, кассы и двери помещений магазина «Магнит».
«Суд постановил на 45 суток приостановить реализацию продуктов питания и товаров в торговой точке», — сообщило ГУФССП России по Пермскому краю.
Пермское УФАС проверит логистику торговой сети «Светофор». Антимонопольная служба даст оценку соблюдения требований закона о торговле.