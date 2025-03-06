В Перми на 45 суток опечатали магазин федеральной торговой сети «Магнит»

В Пермском крае надзорные органы ведут работу над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Роспотребнадзор инициировал проверки не только точек общепита, но и крупных торговых сетей. В Перми судебные приставы возбудили исполнительное производство и опечатали магазин сети «Магнит».