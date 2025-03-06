Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на 45 суток опечатали магазин федеральной торговой сети «Магнит»

Торговую точку закрыли из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае надзорные органы ведут работу над обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Роспотребнадзор инициировал проверки не только точек общепита, но и крупных торговых сетей. В Перми судебные приставы возбудили исполнительное производство и опечатали магазин сети «Магнит».

Магазин «Магнит» закрыли на ул. 40-летия Победы, 10Б в микрорайоне Новые Ляды. Его деятельностью управляет АО «Тендер».

В ходе проверки Роспотребнадзор установил использование в стационарном здании автономного водоснабжения и водоотведения при наличии централизованных систем. Вода не прошла подтверждение на соответствие предъявляемым требованиям.

Суд признал АО «Тандер» виновным в совершении административного правонарушения. Оно создает угрозу жизни и здоровья для покупателей и работников магазина. После возбуждения исполнительного производства судебные приставы опечатали торговое оборудование, кассы и двери помещений магазина «Магнит».

«Суд постановил на 45 суток приостановить реализацию продуктов питания и товаров в торговой точке», — сообщило ГУФССП России по Пермскому краю.

Пермское УФАС проверит логистику торговой сети «Светофор». Антимонопольная служба даст оценку соблюдения требований закона о торговле.