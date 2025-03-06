Юрий Слюсарь рассказал о планах по ремонту больниц и поликлиник в Ростовской области в этом году

Уточняется, что только в Сальском районе запланированы работы по капремонту в пяти местах, среди них Гигантовская участковая больница и станция переливания крови. Также будет установлено 14 модульных зданий, одно из них — лечебно-профилактическое отделение для городской больницы № 2 Шахт.