Юрий Слюсарь рассказал о планах по ремонту больниц и поликлиник в Ростовской области в этом году

Уточняется, что только в Сальском районе запланированы работы по капремонту в пяти местах, среди них Гигантовская участковая больница и станция переливания крови. Также будет установлено 14 модульных зданий, одно из них — лечебно-профилактическое отделение для городской больницы № 2 Шахт.
Для обеспечения большей мобильности специалистов в больницы направят 83 санитарные машины. Работа по переоснащению отделений реабилитации пройдет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», а по нацпроекту «Семья» модернизацию проведут в перинатальных центрах и детских поликлиниках. Кроме того, расширится сеть женских консультаций.
«Первичное звено — основа медицинской помощи. Именно оно во многом определяет уровень удовлетворенности жителей состоянием системы здравоохранения в целом. И наша задача — обеспечить равную доступность качественной медицинской помощи для всех жителей региона. Уверен, все это позволит повысить уровень оказания медицинской помощи в разных уголках нашей области», — написал Юрий Слюсарь.