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Бюджет Нижнего Тагила превысит отметку в 30 миллиардов рублей

Мэр Нижнего Тагила рассказал, на что потратят городской бюджет.

Бюджет Нижнего Тагила в 2025 году преодолеет отметку в 30 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на главу города Владислава Пинаева сообщает портал Тагил. Лайф.

Деньги из городской казны в этом году направят на строительство культурно-образовательного центра на Гальяке и спортивно-оздоровительного комплекса на Вые.

Также в Нижнем Тагиле возведут детские сады на 270 и 170 мест с ясельными группами. Выделят деньги и на строительство станции водоподготовки «Южная», общая стоимость которой превышает 7 миллиардов рублей.

— Мы также продолжим обновлять улично-дорожную сеть. Приступим к реализации проекта по строительству школы на 1200 мест, — добавляет Владислав Пинаев.