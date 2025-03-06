Бюджет Нижнего Тагила превысит отметку в 30 миллиардов рублей

Бюджет Нижнего Тагила в 2025 году преодолеет отметку в 30 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на главу города Владислава Пинаева сообщает портал Тагил. Лайф.
Деньги из городской казны в этом году направят на строительство культурно-образовательного центра на Гальяке и спортивно-оздоровительного комплекса на Вые.
Также в Нижнем Тагиле возведут детские сады на 270 и 170 мест с ясельными группами. Выделят деньги и на строительство станции водоподготовки «Южная», общая стоимость которой превышает 7 миллиардов рублей.
— Мы также продолжим обновлять улично-дорожную сеть. Приступим к реализации проекта по строительству школы на 1200 мест, — добавляет Владислав Пинаев.