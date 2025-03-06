В Анапе появятся новые отели и самый крупный на юге России аквапарк

Анапа безусловный лидер по инвестиционному портфелю, в крае он превышает 700 миллиардов рублей, и почти половина этой суммы, более 320 миллиардов, — доля курорта, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Он отметил, что Анапа лидирует по количеству отелей, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено», их здесь 68.