В Анапе появятся новые отели и самый крупный на юге России аквапарк

Об этом рассказали на первом муниципальном форуме «Инвестируй с Анапой», который состоялся в рамках выставки «Анапа — самое яркое солнце России».
Анапа безусловный лидер по инвестиционному портфелю, в крае он превышает 700 миллиардов рублей, и почти половина этой суммы, более 320 миллиардов, — доля курорта, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. Он отметил, что Анапа лидирует по количеству отелей, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено», их здесь 68.
«Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, но Анапа борется со всеми вызовами и по всем фронтам, не перестает развиваться, открываются новые отели, отвечающие всем критериям и требованиям», — отметил Зарицкий.
Вице-мэр Анапы Виталий Воронов добавил, что на сегодняшний день на сопровождении находятся 60 крупных проектов, которые создадут 25 тысяч рабочих мест.
Также прозвучала информация о крупных инвестпроектах, реализующихся на курорте. В рамках проектов появятся современные отели, самый крупный на юге страны аквапарк, детский развлекательный центр и другие объекты.