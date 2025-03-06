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Фермеров в донском регионе предупредили об опасности вредителей из-за потепления

Об этом сообщили специалисты Россельхозцентра.

В Ростовской области температура воздуха уже начинает пониматься до +10 градусов. В середине марта столбик термометра вовсе покажет +20. Однако если для людей потепление это радость, то для посевов начинается период опасных вредителей.

Из «зимней спячки» просыпаются зерновые клещи, личинки жужелицы и долгоносики. Насекомые могут привести к большому ущербу нескольких гектаров засеянных полей.

Фермеров в Ростовской области предупреждают о необходимости преждевременной обработки. Таким образом, можно заранее избежать гибель почвы и растений на крупных посевах.