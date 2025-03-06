В Самарской области увеличили тарифы на газ

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей.